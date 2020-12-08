В России могут ввести новые ограничения, если суточный прирост заболевших превысит 30 тысяч человек
Администрация президента и правительство обсуждают новые ограничения в рамках борьбы с распространением коронавирусом, которые планируется ввести, если в сутки по стране будут выявлять более 30 тысяч новых заражений
Администрация президента и правительство обсуждают новые ограничения в рамках борьбы с распространением коронавирусом, которые планируется ввести, если в сутки по стране будут выявлять более 30 тысяч новых заражений.
О возможном ужесточении карантинных мер на федеральном уровне сообщают «Открытые медиа» со ссылкой на источник в администрации президента.
Официально в Кремле и правительстве данную информацию пока не подтвердили, но и не опровергли.
Пока рекордом для России является 29 039 новых случаев заражения COVID-19 в сутки. Такой показатель был зафиксирован 6 декабря.
Источник издания также сообщил, что до Нового года официальная статистика не покажет суточного прироста в 30 тысяч заразившихся. «Если надо», то цифры будут корректироваться в ручном режиме, чтобы не вводить ограничения перед Новым годом и не портить россиянам праздничное настроение.
Одной из ограничительных мер может стать временный запрет на поездки россиян внутри страны. Ранее об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, однако позже в ведомстве опровергли эту информацию.