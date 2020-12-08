Следствие расценило самосожжение журналистки Ирины Славиной как «рациональное»
Следственный комитет во второй раз отказался возбуждать уголовное дело по факту доведения до самоубийства нижегородской журналистки Ирины Славиной. Следователи назвал ее самосожжение «рациональным»
Следственный комитет во второй раз отказался возбуждать уголовное дело по факту доведения до самоубийства нижегородской журналистки Ирины Славиной. Следователи назвал ее самосожжение «рациональным».
Адвокат семьи журналистки Александр Караваев рассказал «Медиазоне», что в постановлении об отказе в возбуждении дела говорится, что совершенный Ириной Славиной суицид «следует расценивать как рациональный», поскольку он стал «результатом внутренней переработки, осознанного желания уйти из жизни».
Отказ в заведении дела следователь по особо важным делам Владимир Карпухин обосновал результатом психолого-психиатрической экспертизы, которая была проведена журналистке посмертно. Согласно этой экспертизе, Ирина Славина «являлась примером яркого идейного борца», а ее «сверхценной идеей» была «борьба с существующей политической властью». Психиатры также заявили о якобы провоцирующем и агрессивном поведении журналистки, что «подтверждается штрафами по административным статьям, матом в соцсетях и поведением Славиной во время обыска».
Напомним, что в своей предсмертной записке главред издания «Коза Пресс» попросила винить в своей смерти Российскую Федерацию. Родственники Ирины Славиной считают, что до суицида ее довели власти, которые оказывали на нее давление через штрафы и обыски.