Сборная России по футболу узнала своих соперников в отборочном туре ЧМ-2022
Сборная России по футболу узнала своих соперников в квалификационном раунде Чемпионата мира 2022 года. Россияне по итогам жеребьевки попали в группу H. В отборочном туре наша команда встретится с Хорватией, Словакией, Словенией, Кипром и Мальтой
Сборная России по футболу узнала своих соперников в квалификационном раунде Чемпионата мира 2022 года.
Россияне по итогам жеребьевки попали в группу H. В отборочном туре наша команда встретится с Хорватией, Словакией, Словенией, Кипром и Мальтой.
В группе А сыграют Португалия, Сербия, Ирландия, Люксембург, Азербайджан. В группе B: Испания, Швеция, Греция, Грузия, Косово. В группу С попали Италия, Швейцария, Северная Ирландия, Болгария, Литва; в группу D - Франция, Украина, Финляндия, Босния и Герцеговина, Казахстан; в группу E - Бельгия, Уэльс, Чехия, Белоруссия, Эстония. В группе F сыграют Дания, Австрия, Шотландия, Израиль, Фарерские острова, Молдавия; в группе G - Нидерланды, Турция, Норвегия, Черногория, Латвия, Гибралтар; в группе I - Англия, Польша, Венгрия, Албания, Андорра, Сан-Марино; в группе J - Германия, Румыния, Исландия, Македония, Армения, Лихтенштейн.
Отборочный тур ЧМ-2022 начнется в марте 2021 года.