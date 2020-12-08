08 декабря 2020, 02:08
Минздрав поручил привить от коронавируса минимум 60% федеральных чиновников
Российский Минздрав планирует привить от коронавирусной инфекции минимум 60% сотрудников федеральных органов власти. Такая информация содержится в документе за подписью замглавы ведомства Олега Гриднева
Российский Минздрав планирует привить от коронавирусной инфекции минимум 60% сотрудников федеральных органов власти. Такая информация содержится в документе за подписью замглавы ведомства Олега Гриднева.
По данным Znak.com, Минздрав потребовал от федеральных органов исполнительной власти до 10 декабря предоставить информацию количестве сотрудников, «подлежащих вакцинации против СОVID-19». При этом вакцинация должна охватить не менее 60% сотрудников.
Напомним, что вакцинация населения от коронавируса должна начаться уже на этой неделе. Соответствующее распоряжение дал президент Владимир Путин.