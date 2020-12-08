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Общество
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08 декабря 2020, 01:12

В Таганроге обокрали «самолет Судного дня». На охрану аэропорта потратили 24 млн рублей

В Таганроге на площадке аэродрома «Таганрог-Южный» обокрали так называемый «самолет Судного дня». Это военный лайнер Ил-80, предназначенный для размещения высшего военного руководства страны в случае военных действий

В Таганроге обокрали «самолет Судного дня». На охрану аэропорта потратили 24 млн рублей

В Таганроге на площадке аэродрома «Таганрог-Южный» обокрали так называемый «самолет Судного дня». Это военный лайнер Ил-80, предназначенный для размещения высшего военного руководства страны в случае военных действий и эксплуатации в качестве воздушного командного пункта.

На аэродроме в Таганроге «самолет Судного дня» находился для замены смазки на штоках амортизационных стоек шасси. Однако пока судно находилось на ремонте, с него украли радиоаппаратуру.

Телеканал РЕН ТВ сообщает, что из отсеков самолета пропали 39 радиостанционных блоков и еще пять плат из пяти таких же демонтированных блоков. На месте преступления оперативники нашли отпечатки следов обуви предполагаемых преступников, а с крышки распределительного устройства, брошенного внутри самолета, сняли отпечатки пальцев.

«Открытые медиа» сообщают, что Таганрогский научно-технический авиационный комплекс Бериева (ТАНТК) (входит в ОАК) в текущем году потратил на охрану аэропорта 24 млн рублей, однако это не помогло.

Согласно информации на портале госзакупок, контракт на охрану аэропорта достался ФГУП «Управление ведомственной охраны» Минтранса. Подрядчик должен был организовать 8 круглосуточных постов: 5 стационарных и 3 подвижных. В обязанности охранников среди прочего входила охрана самолетов.

Примечательно, что в тендерной документации заказчик опубликовал подробный план аэропорта, расположение всех постов охраны и камер наблюдения. Видимо это и облегчило работу злоумышленников.

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