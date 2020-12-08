Александр Беглов заявил о близости Санкт-Петербурга к полному локдауну
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил о близости города к полному локдауну из-за ситуации с коронавирусом. Таким образом он анонсирован возможные новые карантинные ограничения
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил о близости города к полному локдауну из-за ситуации с коронавирусом. Таким образом он анонсирован возможные новые карантинные ограничения.
Комментируя эпидемиологическую обстановку в северной столице, Беглов заявил: «Для Петербурга наступило время, когда совсем немного отделяет нас от полного локдауна».
По словам губернатора, сейчас все больницы города работают на максимальных мощностях, а после Нового года может наступить «красная черта». Беглов пояснил, что пока еще в Петербурге есть места в госпиталях для тяжелых пациентов с коронавирусом, но в начале января они могут закончиться. Тогда следующим шагом будет отмена плановой медицинской помощи в стационарах и перевод всех клиник на инфекционный режим, сообщает «Интерфакс».
По официальным данным на утро 7 декабря, в Санкт-Петербурге было выявлено 3 741 новый случай заражения COVID-19. С начала пандемии в северной столице коронавирус выявили у 151 894 человек, 5 861 человек скончались.