В элитном подмосковном поселке нашли мертвым сына российского миллиардера
В правоохранительных органах сообщили, что тело молодого человека обнаружил его отец, когда вернулся из деловой поездки. Прибывшие в особняк медики лишь констатировали смерть сына бизнесмена
В Московской области в элитном коттеджном поселке «Бенилюкс» нашли мертвым 22-летнего сына российского миллиардера, имя которого не сообщается.
Источники «Комсомольской правды» в правоохранительных органах сообщили, что тело молодого человека обнаружил его отец, когда вернулся из деловой поездки. Прибывшие в особняк медики лишь констатировали смерть сына бизнесмена.
По данным издания, молодой человек лежал абсолютно голым и с целлофановым пакетом, зажатым в руках. По предварительным данным, причиной смерти стала передозировка неизвестным наркотическим веществом.
На месте происшествия полицейские нашли воздушные шарики, пузырек с таблетками и зажигалку. Тело сына миллиардера направили на судебно-медицинскую экспертизу.
Телеканал РЕН ТВ сообщает, что погибшего зовут Артем Поплинов.