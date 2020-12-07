Турбизнес попросили главу Петербурга отменить новогодние ограничения
Представители туристической индустрии Санкт-Петербурга написали открытое письмо губернатору Александру Беглову, в котором попросили его ослабить новогодние ограничения из-за коронавируса
Представители туристической индустрии Санкт-Петербурга написали открытое письмо губернатору Александру Беглову, в котором попросили его ослабить новогодние ограничения из-за коронавируса.
Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина сообщила «Интерфаксу», что введенные властями ограничения привели к массовым отказом туристов от поездок в Петербург. Теперь люди требуют вернуть деньги за билеты, гостиницы и экскурсии.
своем письме представители туриндустрии выражают опасения, что из-за антикоронавирусных запретов предприятия малого бизнеса разорятся, а средний и крупный бизнес перед Новым годом будет вынужден уволить часть сотрудников в связи со снижением дохода.
Турбизнес просит г-на Беглова отменить полный запрет на работу предприятий общественного питания, разрешить ресторанам при отелях с сертификатами Safe Travels обслуживать проживающих гостей без ограничений по времени, а также сменить ограничения по работе театров, музеев, выставок и концертных площадок. Турфирмы с сертификатами Safe Travels просят разрешить им проводить туристические и экскурсионные перевозки автобусам.
Напомним, что в связи с высокими темпами распространения коронавирусной инфекции в Петербурге городские власти запретили ресторанам, кафе и барам работать с 31 декабря по 3 января. С 4 по 10 января они могут работать только до семи часов вечера. Музеям, выставкам и концертным залам запрещается работать все новогодние и рождественские каникулы.
Помимо этого, власти города попросили жителей других регионов не приезжать в северную столицу. Местных жителей чиновники попросили в Новый год не посещать места массового скопления и не принимать дома гостей.