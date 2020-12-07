Депутат ЗакСобрания Ленинградской области пришел на заседание с зашитым ртом
В Ленинградской области депутат местного Законодательного Собрания Сергей Караваев пришел на заседание с зашитым ртом. В руках у него был плакат с надписью «Парламент — не место для дискуссий»
В Ленинградской области депутат местного Законодательного Собрания Сергей Караваев пришел на заседание с зашитым ртом. В руках у него был плакат с надписью «Парламент — не место для дискуссий».
В пресс-службе регионального парламента порталу Znak.com сообщили, что рот у депутата был защит «не по-настоящему».
Портал 47.ru сообщает, что Сергей Караваев больше года провел в СИЗО в рамках уголовного дела о мошенничестве. Под стражу также был заключен его отец Сергей Караваев-старший. Поводом для возбуждения дела стал земельный участок площадью 35 гектаров в Муринском городском поселении.
В 2020 году Караваев направил в Дзержинский райсуд Санкт-Петербурга иск к спикеру Заксобрания Ленобласти Сергею Бебенину о выдаче ему нового удостоверения депутата, так как старое пропало во время обыска. Г-н Бебенин отказал Караваеву в выдаче нового депутатского удостоверения и попросил указать другую причину его утраты (Караваев заявлял, что удостоверение у него похитил оперативник).