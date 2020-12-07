Мурманские горнолыжные курорты из-за коронавируса закрыли для приезжих
В частности, было принято решение об ограничении въезда в город Кировск, где располагаются основные горнолыжные комплексы. Туристов из других регионов не будут пускать в город как минимум до 15 января, то есть до конца новогодних и рождественских каникул
Власти Мурманской области накануне новогодних каникул решили закрыть для приезжих местный горнолыжный курорт в связи с пандемией коронавируса.
В частности, было принято решение об ограничении въезда в город Кировск, где располагаются основные горнолыжные комплексы. Туристов из других регионов не будут пускать в город как минимум до 15 января, то есть до конца новогодних и рождественских каникул.
Для местных жителей будет введена специальная пропускная система. «Есть набор инструментов, пропускной режим, электронные пропуска, которые сегодня работают, и были отработаны еще весной. Поэтому через эти инструменты мы будем следить за тем, чтобы попадали в Кировск и другие точки жители Мурманской области», - заявил глава Мурманской области Андрей Чибис, слова которого приводит «Интерфакс».