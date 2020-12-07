В Астрахани 30 человек во время занятий в бассейне отравились хлором. Шестеро в реанимации
В Астрахани 30 человек госпитализировали с отравлением парами хлора после занятий в бассейне «Динамо». По данным областного Минздрава, госпитализация понадобилась 26 пострадавшим
В Астрахани 30 человек госпитализировали с отравлением парами хлора после занятий в бассейне «Динамо». По данным областного Минздрава, госпитализация понадобилась 26 пострадавшим.
В ведомстве уточнили, что в списке пострадавших – 19 детей. Из них шестеро сейчас находятся в реанимации. Всем им поставлен предварительный диагноз «острое отравление парами хлора», сообщает РИА Новости со ссылкой на главы Минздрава Алексея Спирина.
Следственный комитет по региону возбудил по факту происшествия уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». По версии следствия, работники бассейна нарушили технологию его очистки, из-за чего «произошел вброс вредных веществ в воду (в воздух)». В связи с массовым отравление бассейн «Динамо» будет закрыт как минимум до конца текущего года.