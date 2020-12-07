«Почта России» потратит 3,5 млн рублей на поиск мотивации для своих топ-менеджеров
ФГУП «Почта России» заключила контракт с британской консалтинговой фирмой Ernst & Young с целью «определения мотивации» работы членов правления госкомпании. Стоимость контракта составляет 3,5 млн рублей
ФГУП «Почта России» заключила контракт с британской консалтинговой фирмой Ernst & Young с целью «определения мотивации» работы членов правления госкомпании.
По условиям госконтракта, британские специалисты за 3,5 млн рублей должны разработать не менее трех сценариев концепции по «построению системы мотивации» топ-менеджеров «Почты России». Подрядчик должен посоветовать, какую часть бюджета почты нужно выплачивать руководству «в любом случае», а какую - исходя из результатов проделанной работы.
Сотрудники Ernst & Young должны будут определить, как часто стоит премировать членов правления «Почты России», исходя из общей ситуации на рынке, сообщает Baza.
Представитель ФГУП отказался комментировать контракт на определение мотивации для топ-менеджеров почты, сославшись на корпоративную этику.
Примечательно, что в прошлом году «Почта России» уже заключала с британской Ernst & Young аналогичный контракт на разработку «системы мотивации» для членов совета директоров. Тогда стоимость контракта составила 2,2 млн рублей. Теперь же поиск мотивации для топ-менеджеров российской почты подорожал до 3,5 млн рублей.
Отметим, что 4 февраля 2020 года совет директоров «Почты России» утвердил бывшего вице-премьера РФ Максима Акимова на должность генерального директора, сменилв на этм посту Николая Подгузовав. В совет директоров «Почты России» входят глава ВТБ Андрей Костин, бывший глава Минэкономразвития, советник Путина Максим Орешкин, министр экономического развития Максим Решетников, вице-премьер Дмитрий Чернышенко и глава Минцифры Максут Шадаев. По итогам работы за прошлый год топ-менеджеры получили премии в размере 74,6 млн рублей. При этом чистый убыток госкомпании за первое полугодие составил 7 млрд рублей.