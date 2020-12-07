Меню
Экономика
Первым делом миллиарды – а лечение потом
07 декабря 2020, 15:16

«Почта России» потратит 3,5 млн рублей на поиск мотивации для своих топ-менеджеров

ФГУП «Почта России» заключила контракт с британской консалтинговой фирмой Ernst & Young с целью «определения мотивации» работы членов правления госкомпании. Стоимость контракта составляет 3,5 млн рублей

«Почта России» потратит 3,5 млн рублей на поиск мотивации для своих топ-менеджеров

ФГУП «Почта России» заключила контракт с британской консалтинговой фирмой Ernst & Young с целью «определения мотивации» работы членов правления госкомпании.

По условиям госконтракта, британские специалисты за 3,5 млн рублей должны разработать не менее трех сценариев концепции по «построению системы мотивации» топ-менеджеров «Почты России». Подрядчик должен посоветовать, какую часть бюджета почты нужно выплачивать руководству «в любом случае», а какую - исходя из результатов проделанной работы.

Сотрудники Ernst & Young должны будут определить, как часто стоит премировать членов правления «Почты России», исходя из общей ситуации на рынке, сообщает Baza.

Представитель ФГУП отказался комментировать контракт на определение мотивации для топ-менеджеров почты, сославшись на корпоративную этику.

Примечательно, что в прошлом году «Почта России» уже заключала с британской Ernst & Young аналогичный контракт на разработку «системы мотивации» для членов совета директоров. Тогда стоимость контракта составила 2,2 млн рублей. Теперь же поиск мотивации для топ-менеджеров российской почты подорожал до 3,5 млн рублей.

Отметим, что 4 февраля 2020 года совет директоров «Почты России» утвердил бывшего вице-премьера РФ Максима Акимова на должность генерального директора, сменилв на этм посту Николая Подгузовав. В совет директоров «Почты России» входят глава ВТБ Андрей Костин, бывший глава Минэкономразвития, советник Путина Максим Орешкин, министр экономического развития Максим Решетников, вице-премьер Дмитрий Чернышенко и глава Минцифры Максут Шадаев. По итогам работы за прошлый год топ-менеджеры получили премии в размере 74,6 млн рублей. При этом чистый убыток госкомпании за первое полугодие составил 7 млрд рублей.

Материалы по теме
Росгвардия после публикаций СМИ отменила закупку мебели на 11 млн рублей
Росгвардия потратит 11,5 млн рублей на покупку столов и стульев для своей штаб-квартиры
Борцы с коррупцией оценили обслуживание госдач главы Башкирии в 96 млн рублей
Сейчас на главной
Авторская колонка
Бедность-2024
Доходы населения продолжают падать — власти ничего не могут с этим поделать. Вот и президент Владимир Путин на прошлой неделе вновь обратил на это внимание. Конечно, хорошо, что глава государства знает о проблеме. Но ситуация с доходами населения остается неудовлетворительной аж с 2014 года.
Николаев Игорь
Жениться и не ошибиться
кирилл шамалов
Жениться и не ошибиться
Издание «Важные истории» опубликовало расследование о том, как богател бизнесмен Кирилл Шамалов после женитьбы на младшей дочери президента России Катерине Тихоновой. Расследование основано на личной переписке Шамалова, к архиву которой получили доступ журналисты
В РПЦ сообщили о кончине 100 священнослужителей от коронавируса
РПЦ
В РПЦ сообщили о кончине 100 священнослужителей от коронавируса
Представитель РПЦ сообщил, что статистика заболеваемости и смертности священнослужителей собирается управлением делами Московской патриархии, однако публично эти данные не озвучиваются
Общество
Российские власти могут ограничить передвижение людей по регионам из-за COVID-19
Глава Минздрава Михаил Мурашко не исключил, что российским гражданам могут временно ограничить передвижение внутри страны из-за пандемии коронавируса
Минздрав утвердил отпускную цену на вакцину от COVID-19
вакцина от коронавируса
Минздрав утвердил отпускную цену на вакцину от COVID-19
Министерство здравоохранения РФ зарегистрировало предельную отпускную цену производителя на вакцину от коронавируса «Спутник V» в размере 1 942 рублей за два компонента препарата
Депутат Геннадий Онищенко призвал отказаться от длительных новогодних каникул ради медиков
Новый год
Депутат Геннадий Онищенко призвал отказаться от длительных новогодних каникул ради медиков
Депутат отметил, что из-за новогодних каникул первая декада января всегда является самым напряженным периодом для сотрудников скорой помощи по всей стране
Китай обвинили в сокрытии информации о масштабах заражения COVID-19 в начале пандемии
коронавирус
Китай обвинили в сокрытии информации о масштабах заражения COVID-19 в начале пандемии
CNN со ссылкой на внутренние документы властей провинции Хубэй сообщает, что в первые месяцы распространения COVID-19 китайские власти сообщали лишь о половине случаев заражений
В США живущих на Курильских островах россиян сочли гражданами Японии
курильские острова
В США живущих на Курильских островах россиян сочли гражданами Японии
В США россиян, которые родились на Курильских островах, приравняли к гражданам Японии. Данная информация содержится в правилах проведения розыгрышей грин-карт
Таблетка - дура, шприц - молодец!
вакцина от коронавируса
Таблетка - дура, шприц - молодец!
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о планах вакцинировать как минимум 7 миллионов жителей столицы для того, чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции. 5 декабря в столице открылись около 70 пунктов, где можно сделать прививку от COVID
В России за сутки коронавирусом заразились 29 039 человек. Это рекорд
коронавирус
В России за сутки коронавирусом заразились 29 039 человек. Это рекорд
По данным оперативного штаба, в результате осложнений скончались 457 человек. Общее число умерших с начала пандемии составило уже более 43 тысяч человек
В Ростове-на-Дону загорелся торговый павильон с пиротехникой
пожар
В Ростове-на-Дону загорелся торговый павильон с пиротехникой
В региональном управлении ГУ МЧС по региону сообщили, что информация о возгорании в здании на улице Малое Зеленое Кольцо поступило около 06.30 утра
Президент США подписал «акт Родченкова» об уголовной ответственности за допинг
допинг
Президент США подписал «акт Родченкова» об уголовной ответственности за допинг
Президент США Дональд Трамп подписал антидопинговый «акт Родченкова», который предполагает введение уголовной ответственности за использование допинга
Из базы данных Росреестра пропали сведения о пентхаусе Дмитрия Медведева
имущество чиновников
Из базы данных Росреестра пропали сведения о пентхаусе Дмитрия Медведева
Из базы данных Росреестра пропала информация о квартире бывшего премьер-министра России, а сейчас зампреда Совета Безопасности Дмитрия Медведева в элитном московского ЖК «Золотые ключи-1»
Московские бюджетники сообщили о принудительном участии в испытанихя вакцины
вакцина от коронавируса
Московские бюджетники сообщили о принудительном участии в испытанихя вакцины
Некоторым бюджетникам удалось избежать принудительной вакцинации от коронавируса уже после согласия на участие в исследованиях. Врачи объяснили им, на каком основании можно получить медотвод от прививки
Пить или привить? Вот в чем вопрос ...
вакцина от коронавируса
Пить или привить? Вот в чем вопрос ...
Чиновница рассказала, что прививка является двухкомпонентной, а процесс формирования иммунитета занимает 42 дня. Все это время россияне должны воздерживаться от посещения мест массового скопления людей, носить защитные маски
Скончался сенатор и экс-губернатор Курской области Александр Михайлов
александр михайлов
Скончался сенатор и экс-губернатор Курской области Александр Михайлов
Александру Михайлову было 69 лет. Курской областью он руководил почти 18 лет, а в отставку ушел в октябре 2018 года. После ухода с занимаемой должности Михайлов стал членом Совета Федерации
В Петербурге появилась услуга вызова Деда Мороза с антителами к коронавирусу
дед мороз
В Петербурге появилась услуга вызова Деда Мороза с антителами к коронавирусу
В Санкт-Петербурге, который является одним из лидеров среди регионов по суточному приросту заразившихся коронавирусом, появилась новая новогодняя услуга в соответствии с нынешними реалиями
Дело «политического характера»
Дмитрий Ананьев
Дело «политического характера»
Спецкомиссия Интерпола удовлетворила жалобу адвокатов братьев-банкиров, которые утверждают, что российские власти преследуют их по политическим мотивам. Интерпол счел доводы Ананьевых убедительными