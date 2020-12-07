Европейский омбудсмен призвала российские власти отказаться от принятия новых законов об НКО
Комиссар совета Европы по правам человека Дуня Миятович обратилась к российским депутатам с просьбой не принимать законопроекты, которые направлены на ужесточение требований к некоммерческим организациям (НКО) в России
Комиссар совета Европы по правам человека Дуня Миятович обратилась к российским депутатам с просьбой не принимать законопроекты, которые направлены на ужесточение требований к некоммерческим организациям (НКО) в России.
По мнению европейского омбудсмена, эти законопроекты еще больше ограничат в правах российские НКО, включая социально ориентированные, а также будут подрывать гражданское общество и ограничивать и «без того скромную свободу объединений в стране».
Дуня Миятович рекомендовала депутатам тщательно проверить российское законодательство в области НКО и привести его в соответствии с европейскими и международными стандартами в области защиты прав человека.
Омбудсмен отметила, что в случае принятия в России очередного законопроекта в области НКО, Минюст России получит право ликвидировать организацию за любое нарушение. Также этот документ позволит преследовать правозащитников и гражданских активистов через маркировку их как «иностранных агентов».
«Российским властям срочно необходимо изменить курс и начать выполнять свои обязательства в области прав человека, поддерживая гражданское общество и создавая благоприятные условия для их законной деятельности», - заявила г-жа Миятович.