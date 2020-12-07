В Москве покончил с собой 101-летний ветеран Великой отечественной войны
В Москве на Большой Черемушкинской улице обнаружили тело 101-летнего ветерана Великой Отечественной войны. Согласно основной версии, мужчина покончил с собой. Сейчас правоохранительные органы проводят проверку по факту инцидента
В Москве на Большой Черемушкинской улице обнаружили тело 101-летнего ветерана Великой Отечественной войны. Согласно основной версии, мужчина покончил с собой. Сейчас правоохранительные органы проводят проверку по факту инцидента.
Агентство ТАСС сообщает, что ветеран ранее перенес коронавирусную инфекцию. По словам его родственников, после болезни мужчина якобы часто высказывал суицидальные мысли.
В свою очередь РИА Новости со ссылкой на свои источники сообщает, что погибший проходил лечение в психиатрической больнице.
Погибший ветеран в годы ВОВ служил в воздушно-десантных войсках и участвовал в освобождении Венгрии и Австрии.
Ветеран награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны, медалями «За отвагу», «За освобождение Будапешта», «За взятие Вены», «За освобождение Праги» и «За победу над Германией».