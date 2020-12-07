Роспотребнадзор назвал условие для ограничения передвижения граждан по стране
Роспотребнадзор прокомментировал сообщения СМИ о планах властей ограничить передвижение граждан по стране из-за пандемии коронавируса. В ведомстве отметили, что такое ограничение могут ввести на региональном уровне, если местные власти посчитают это необходимым
Роспотребнадзор прокомментировал сообщения СМИ о планах властей ограничить передвижение граждан по стране из-за пандемии коронавируса. В ведомстве отметили, что такое ограничение могут ввести на региональном уровне, если местные власти посчитают это необходимым.
«Решение о введении ограничительных мер принимает власть региона», - говорится в заявлении Роспотребнадзора, которое цитируют «Известия».
Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что введение ограничения на передвижение россиян по стране может быть одной из мер по снижению темпов распространения коронавирусной инфекции.
Эта новость вызвала широкий общественный резонанс, а в Минздраве уточнили, что вводить такие меры пока никто не собирается, а министр лишь говорил о об опыте других стран по борьбе с коронавирусом.