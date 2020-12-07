Россия за 6 лет действия продэмбарго не смогла полностью добиться импортозамещения санкционных товаров
Россия к 2020 году так и не смогла полностью закрыть потребность в импорте продуктов после ввода продовольственного эмбарго в 2014 году в ответ на западные санкции из-за присоединения Крыма
Россия к 2020 году так и не смогла полностью закрыть потребность в импорте продуктов после ввода продовольственного эмбарго в 2014 году в ответ на западные санкции из-за присоединения Крыма.
В исследовании Национального рейтингового агентства (НРА) говорится, что за 6 лет действия контрсанкций Россия сократила импорт мяса на 65% вместо 67,8%, молочной продукции - на 20% вместо 30%, плодоовощной продукции - на 11% вместо 20%, а овощей - на 27%. При этом в стратегии импортозамещения от 2012 года говорилось, что к 2020 году импорт указанных продуктов питания сократится на 70%.
После введения продэмбарго основным импортером мяса и молока стала Белоруссия, главными импортерами рыбы стали Чили и Фарерские острова, а фрукты и овощи в Россию поставляются в основном из Эквадора и Китая.
Эксперты НРА считают, что эти страны также участвуют в частичном реэкспорте санкционной продукции из Евросоюза в Россию. Другие эксперты считают, что реэкспорт европейской продукции в РФ чаще проходит через Сербию, Молдавию, Азербайджан и страны Евразийского союза, сообщает «КоммерсантЪ».