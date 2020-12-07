07 декабря 2020, 12:58
Мосгорсуд приговорил украинского футболиста к 12 годам за шпионаж
Мосгорсуд приговорил к 12 годам лишения свободы украинского футболиста Василия Василенко по делу о шпионаже. Отбывать срок подсудимый будет в колонии строгого режима
Фото: ТАСС
Мосгорсуд приговорил к 12 годам лишения свободы украинского футболиста Василия Василенко по делу о шпионаже. Отбывать срок подсудимый будет в колонии строгого режима, сообщает «Интерфакс».
Судебное разбирательство по делу украинского футболиста проходило в закрытом режиме, поскольку его дело имеет гриф «секретно». В УФСБ по Москве подробности дела не сообщали.
Василий Василенко был арестован в октябре 2019 года по делу о контрабанде, однако в 2020 году ему было предъявлено обвинение в шпионаже в пользу Украины.
Василенко с 1992 по 2001 год выступал за клубы второй лиги чемпионата Украины «Таврия» (Новотроицкое), «Торпедо» (Мелитополь) и «Дружба» (Бердянск).