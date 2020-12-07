В Чечне заявили о невинности Абдуллаха Анзорова в убийстве французского учителя
Член Совета по правам человека при главе Чечни Хеда Саратова заявила о невиновности 18-летнего уроженца республики Абдуллаха Анзорова, которого власти Франции посмертно обвинили в обезглавливании учителя в пригороде Парижа
Член Совета по правам человека при главе Чечни Хеда Саратова заявила о невиновности 18-летнего уроженца республики Абдуллаха Анзорова, которого власти Франции посмертно обвинили в обезглавливании учителя в пригороде Парижа.
Чеченская правозащитница в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявила, что Анзоров стал «жертвой деятельности французских разведчиков».
Саратова считает, что чеченец непричастен к убийству учителя, потому что с ним расправились сотрудники государственных спецслужб. «Физически даже не представляю, как это можно сделать: убить, отрезать голову. Я уверена, что за него просто кто-то это сделал, а он просто как подставная утка. Мальчишка пострадал наверняка», - заявила правозащитница.
Хеда Саратова также предположила, что французские спецслужбы специально квалифицировали убийство учителя как теракт, чтобы «взбудоражить мусульман».
6 декабря в Урус-Мартановском районе Чечни прошли торжественные похороны 18-летнего Абдуллаха Анзорова, который вместе с семьей проживал во Франции. В похоронах приняли участие около 200 родных и близких юноши, несмотря на пандемию коронавируса.