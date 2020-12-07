«Важные истории» рассказали о том, как разбогател Кирилл Шамалов после женитьбы на дочери президента
Издание «Важные истории» опубликовало расследование о том, как богател бизнесмен Кирилл Шамалов после женитьбы на младшей дочери президента России Катерине Тихоновой. Расследование основано на личной переписке Шамалова, к архиву которой получили доступ журналисты
Издание «Важные истории» опубликовало расследование о том, как богател бизнесмен Кирилл Шамалов после женитьбы на младшей дочери президента России Катерине Тихоновой. Расследование основано на личной переписке Шамалова, к архиву которой получили доступ журналисты.
Из этой переписки следует, что вместе с супругой Кирилл Шамалов тратил миллионы евро на покупку недвижимости в России и Франции, за бесценок скупал акции крупнейшей нефтехимической компании, а также мог помогать своим друзьям и партнерам по бизнесу в донесении идей лично до «гаранта Конституции».
Кирилл Шамалов и Катерина Тихонова познакомились еще в детстве, так как Владимир Путин дружит с отцом бизнесмена Николаем Шамаловым. Отношения между молодыми людьми начались в 2003-2004 гг. В 2009 году 27-летний Кирилл Шамалов стал вице-президентом по административной поддержке бизнеса «Сибура», но до этого успел поработать в госкомпаниях «Газпром», «Рособоронэкспорт» и в Газпромбанке.
Поженились Шамалов и Тихонова в 2013 году, а само торжество прошло в горнолыжном комплексе «Игора» под Петербургом, основной владелицей которого «Проект» называет Светлану Кривоногих – предполагаемую близкую подругу президента.
Молодожены обустроились в шикарном доме в поселке Усово на Рублевском шоссе, который располагается недалеко от резиденции президента в Ново-Огареве. Стоимостью особняка, в котором есть даже собственный СПА, оценивается в 600 млн рублей.
Еще в 2012 году перед свадьбой Кирилл Шамалов купил дом во французском Биаррице, где также имеет недвижимость экс-супруга Владимира Путина Людмила и ее новый муж. Шамалов за 4,5 млн евро приобрел дом, который ранее принадлежал еще одному другу главы государства Геннадию Тимченко.
«Важные истории» отмечают, что если до свадьбы с дочкой президента Кирилл Шамалов был очень богатым человеком, то после этого стал сверхбогатым человеком. Так, его компания всего за 100 долларов купила Themis Holdings Ltd. на которую было записано 3,8% акций нефтехимического холдинга «Сибур». При этом рыночная стоимость этого пакета акций могла составлять около 380 млн долларов.
Позже зять главы государства докупил акции «Сибура» у Геннадия Тимченко. Из выше упомянутой переписки следует, что получить акции он должен был через создание искусственной задолженности перед ним, которую бы погасили пакетом акций. В 2014 году на совершенно новую компанию «Яуза 12» Кирилл Шамалов купил 17% акций «Сибура», рыночная стоимость которых составляла около 80 млрд рублей. При этом сам бизнесмен заявлял, что занял деньги на сделку в Газпромбанке под залог собственных активов.
Зятю президента также открылся доступ к конфиденциальной информации Российского фонда прямых инвестиций о крупных следках организации. Кроме того, его «Сибур» в 2015 году получал деньги напрямую из Фонда национального благосостояния по распоряжению президента РФ Владимира Путина.
В переписке Кирилла Шамалова также есть сведения о том, что другие бизнесмены обращались к нему с различными просьбами, которые тот передавал своему тестю.
Напомним, что в 2018 году СМИ сообщили о разводе Кирилла Шамалова и Катерины Тихоновой, после чего бизнесмен лишился своей доли в холдинге «Сибур» и выбыл из списка долларовых миллиардеров Forbes. Журналисты тогда сообщили, что бывший зять президента ушел в светской львице Жанне Волковой.