Меню
Бизнес
Россияне объявили бойкот продукции «Мираторга»
07 декабря 2020, 12:39

«Важные истории» рассказали о том, как разбогател Кирилл Шамалов после женитьбы на дочери президента

Издание «Важные истории» опубликовало расследование о том, как богател бизнесмен Кирилл Шамалов после женитьбы на младшей дочери президента России Катерине Тихоновой. Расследование основано на личной переписке Шамалова, к архиву которой получили доступ журналисты

«Важные истории» рассказали о том, как разбогател Кирилл Шамалов после женитьбы на дочери президента

Издание «Важные истории» опубликовало расследование о том, как богател бизнесмен Кирилл Шамалов после женитьбы на младшей дочери президента России Катерине Тихоновой. Расследование основано на личной переписке Шамалова, к архиву которой получили доступ журналисты.

Из этой переписки следует, что вместе с супругой Кирилл Шамалов тратил миллионы евро на покупку недвижимости в России и Франции, за бесценок скупал акции крупнейшей нефтехимической компании, а также мог помогать своим друзьям и партнерам по бизнесу в донесении идей лично до «гаранта Конституции».

Кирилл Шамалов и Катерина Тихонова познакомились еще в детстве, так как Владимир Путин дружит с отцом бизнесмена Николаем Шамаловым. Отношения между молодыми людьми начались в 2003-2004 гг. В 2009 году 27-летний Кирилл Шамалов стал вице-президентом по административной поддержке бизнеса «Сибура», но до этого успел поработать в госкомпаниях «Газпром», «Рособоронэкспорт» и в Газпромбанке.

Поженились Шамалов и Тихонова в 2013 году, а само торжество прошло в горнолыжном комплексе «Игора» под Петербургом, основной владелицей которого «Проект» называет Светлану Кривоногих – предполагаемую близкую подругу президента.

Молодожены обустроились в шикарном доме в поселке Усово на Рублевском шоссе, который располагается недалеко от резиденции президента в Ново-Огареве. Стоимостью особняка, в котором есть даже собственный СПА, оценивается в 600 млн рублей.

Еще в 2012 году перед свадьбой Кирилл Шамалов купил дом во французском Биаррице, где также имеет недвижимость экс-супруга Владимира Путина Людмила и ее новый муж. Шамалов за 4,5 млн евро приобрел дом, который ранее принадлежал еще одному другу главы государства Геннадию Тимченко.

«Важные истории» отмечают, что если до свадьбы с дочкой президента Кирилл Шамалов был очень богатым человеком, то после этого стал сверхбогатым человеком. Так, его компания всего за 100 долларов купила Themis Holdings Ltd. на которую было записано 3,8% акций нефтехимического холдинга «Сибур». При этом рыночная стоимость этого пакета акций могла составлять около 380 млн долларов.

Позже зять главы государства докупил акции «Сибура» у Геннадия Тимченко. Из выше упомянутой переписки следует, что получить акции он должен был через создание искусственной задолженности перед ним, которую бы погасили пакетом акций. В 2014 году на совершенно новую компанию «Яуза 12» Кирилл Шамалов купил 17% акций «Сибура», рыночная стоимость которых составляла около 80 млрд рублей. При этом сам бизнесмен заявлял, что занял деньги на сделку в Газпромбанке под залог собственных активов.

Зятю президента также открылся доступ к конфиденциальной информации Российского фонда прямых инвестиций о крупных следках организации. Кроме того, его «Сибур» в 2015 году получал деньги напрямую из Фонда национального благосостояния по распоряжению президента РФ Владимира Путина.

В переписке Кирилла Шамалова также есть сведения о том, что другие бизнесмены обращались к нему с различными просьбами, которые тот передавал своему тестю.

Напомним, что в 2018 году СМИ сообщили о разводе Кирилла Шамалова и Катерины Тихоновой, после чего бизнесмен лишился своей доли в холдинге «Сибур» и выбыл из списка долларовых миллиардеров Forbes. Журналисты тогда сообщили, что бывший зять президента ушел в светской львице Жанне Волковой

Материалы по теме
Московская мэрия выделит 3,6 млрд рублей на проект дочери президента
Предполагаемая младшая дочь Владимира Путина вошла в правительственный совет по физкультуре и спорту
Глава «Газпрома» вошел в попечительский совет «фонда младшей дочери Путина»
Сейчас на главной
Авторская колонка
Бедность-2024
Доходы населения продолжают падать — власти ничего не могут с этим поделать. Вот и президент Владимир Путин на прошлой неделе вновь обратил на это внимание. Конечно, хорошо, что глава государства знает о проблеме. Но ситуация с доходами населения остается неудовлетворительной аж с 2014 года.
Николаев Игорь
Высокая зарплата уже не мотивирует
фгуп почта россии
Высокая зарплата уже не мотивирует
ФГУП «Почта России» заключила контракт с британской консалтинговой фирмой Ernst & Young с целью «определения мотивации» работы членов правления госкомпании. Стоимость контракта составляет 3,5 млн рублей
В РПЦ сообщили о кончине 100 священнослужителей от коронавируса
РПЦ
В РПЦ сообщили о кончине 100 священнослужителей от коронавируса
Представитель РПЦ сообщил, что статистика заболеваемости и смертности священнослужителей собирается управлением делами Московской патриархии, однако публично эти данные не озвучиваются
Общество
Российские власти могут ограничить передвижение людей по регионам из-за COVID-19
Глава Минздрава Михаил Мурашко не исключил, что российским гражданам могут временно ограничить передвижение внутри страны из-за пандемии коронавируса
Минздрав утвердил отпускную цену на вакцину от COVID-19
вакцина от коронавируса
Минздрав утвердил отпускную цену на вакцину от COVID-19
Министерство здравоохранения РФ зарегистрировало предельную отпускную цену производителя на вакцину от коронавируса «Спутник V» в размере 1 942 рублей за два компонента препарата
Депутат Геннадий Онищенко призвал отказаться от длительных новогодних каникул ради медиков
Новый год
Депутат Геннадий Онищенко призвал отказаться от длительных новогодних каникул ради медиков
Депутат отметил, что из-за новогодних каникул первая декада января всегда является самым напряженным периодом для сотрудников скорой помощи по всей стране
Китай обвинили в сокрытии информации о масштабах заражения COVID-19 в начале пандемии
коронавирус
Китай обвинили в сокрытии информации о масштабах заражения COVID-19 в начале пандемии
CNN со ссылкой на внутренние документы властей провинции Хубэй сообщает, что в первые месяцы распространения COVID-19 китайские власти сообщали лишь о половине случаев заражений
В США живущих на Курильских островах россиян сочли гражданами Японии
курильские острова
В США живущих на Курильских островах россиян сочли гражданами Японии
В США россиян, которые родились на Курильских островах, приравняли к гражданам Японии. Данная информация содержится в правилах проведения розыгрышей грин-карт
Таблетка - дура, шприц - молодец!
вакцина от коронавируса
Таблетка - дура, шприц - молодец!
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о планах вакцинировать как минимум 7 миллионов жителей столицы для того, чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции. 5 декабря в столице открылись около 70 пунктов, где можно сделать прививку от COVID
В России за сутки коронавирусом заразились 29 039 человек. Это рекорд
коронавирус
В России за сутки коронавирусом заразились 29 039 человек. Это рекорд
По данным оперативного штаба, в результате осложнений скончались 457 человек. Общее число умерших с начала пандемии составило уже более 43 тысяч человек
В Ростове-на-Дону загорелся торговый павильон с пиротехникой
пожар
В Ростове-на-Дону загорелся торговый павильон с пиротехникой
В региональном управлении ГУ МЧС по региону сообщили, что информация о возгорании в здании на улице Малое Зеленое Кольцо поступило около 06.30 утра
Президент США подписал «акт Родченкова» об уголовной ответственности за допинг
допинг
Президент США подписал «акт Родченкова» об уголовной ответственности за допинг
Президент США Дональд Трамп подписал антидопинговый «акт Родченкова», который предполагает введение уголовной ответственности за использование допинга
Из базы данных Росреестра пропали сведения о пентхаусе Дмитрия Медведева
имущество чиновников
Из базы данных Росреестра пропали сведения о пентхаусе Дмитрия Медведева
Из базы данных Росреестра пропала информация о квартире бывшего премьер-министра России, а сейчас зампреда Совета Безопасности Дмитрия Медведева в элитном московского ЖК «Золотые ключи-1»
Московские бюджетники сообщили о принудительном участии в испытанихя вакцины
вакцина от коронавируса
Московские бюджетники сообщили о принудительном участии в испытанихя вакцины
Некоторым бюджетникам удалось избежать принудительной вакцинации от коронавируса уже после согласия на участие в исследованиях. Врачи объяснили им, на каком основании можно получить медотвод от прививки
Пить или привить? Вот в чем вопрос ...
вакцина от коронавируса
Пить или привить? Вот в чем вопрос ...
Чиновница рассказала, что прививка является двухкомпонентной, а процесс формирования иммунитета занимает 42 дня. Все это время россияне должны воздерживаться от посещения мест массового скопления людей, носить защитные маски
Скончался сенатор и экс-губернатор Курской области Александр Михайлов
александр михайлов
Скончался сенатор и экс-губернатор Курской области Александр Михайлов
Александру Михайлову было 69 лет. Курской областью он руководил почти 18 лет, а в отставку ушел в октябре 2018 года. После ухода с занимаемой должности Михайлов стал членом Совета Федерации
В Петербурге появилась услуга вызова Деда Мороза с антителами к коронавирусу
дед мороз
В Петербурге появилась услуга вызова Деда Мороза с антителами к коронавирусу
В Санкт-Петербурге, который является одним из лидеров среди регионов по суточному приросту заразившихся коронавирусом, появилась новая новогодняя услуга в соответствии с нынешними реалиями
Дело «политического характера»
Дмитрий Ананьев
Дело «политического характера»
Спецкомиссия Интерпола удовлетворила жалобу адвокатов братьев-банкиров, которые утверждают, что российские власти преследуют их по политическим мотивам. Интерпол счел доводы Ананьевых убедительными