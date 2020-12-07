Власти выделили волонтерскому движению 4,7 млрд рублей. Часть денег получит прокремлевская организация
В наступающем году волонтеры получат от государства 1,6 млрд рублей. Из них 405,7 млн рублей направят «Ассоциации волонтерских центров», совет которой возглавляет бывший активист прокремлевской «Молодой гвардии» Артем Метелев
Российское правительство выделило 4,7 млрд рублей на поддержку волонтерской деятельности в течение ближайших трех лет.
Согласно проекту федерального бюджета на 2021-2023 гг, в наступающем году волонтеры получат от государства 1,6 млрд рублей. Из них 405,7 млн рублей направят «Ассоциации волонтерских центров», совет которой возглавляет бывший активист прокремлевской «Молодой гвардии» Артем Метелев, сообщают «Открытые медиа».
Метелев сообщил, что бюджетные средства пойдут на страхование волонтеров в период пандемии коронавируса и создание волонтерских центров при учебных заведениях.
Поощрять волонтеров за работу на благо общества планируют дополнительными баллами на ЕГЭ, путевками в санатории, билетами на спортивные мероприятия и в театры.
АВЦ занимается поиском волонтеров для различных организаций, в том числе для политических проектов. Так, например, волонтеры активно использовались при создании «штабов Путина» во время его предвыборной кампании в 2018 году, а также во время агитации за принятие поправок в Конституцию РФ.