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07 декабря 2020, 11:50

В РПЦ сообщили о кончине 100 священнослужителей от коронавируса с начала пандемии

В России сначала пандемии коронавируса от новой инфекции скончались около 100 священников Русской православной церкви. Такие данные озвучил в беседе с ТАСС глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда

В РПЦ сообщили о кончине 100 священнослужителей от коронавируса с начала пандемии

В России сначала пандемии коронавируса от новой инфекции скончались около 100 священников Русской православной церкви. Такие данные озвучил в беседе с ТАСС глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Представитель РПЦ сообщил, что статистика заболеваемости и смертности священнослужителей собирается управлением делами Московской патриархии, однако публично эти данные не озвучиваются. В церкви считают, что эти данные «не представляют общественной важности».

При этом Telegram-канал рабочей группы при патриархе Кирилле всегда старается сообщать о смерти священнослужителя.

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