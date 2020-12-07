Семьи погибших в авиакатастрофе в «Шереметьево» подали в суд на поставщиков комплектующих для SSJ100
В парижском суде ответчиками по иску родственников 15 погибших в авиакатастрофе выступают семь иностранных компаний и российский «Аэрофлот» как эксплуатант «суперджета». В списке ответчиков пять французских, немецкая и американская компании
Семьи погибших пассажиров рейса Москва – Мурманск потребовали компенсации от производителей комплектующих российского самолета Sukhoi Superjet 100
В парижском суде ответчиками по иску родственников 15 погибших в авиакатастрофе выступают семь иностранных компаний и российский «Аэрофлот» как эксплуатант «суперджета». В списке ответчиков пять французских, немецкая и американская компании, сообщает «КоммерсантЪ».
Самолет SSJ 100 был произведен на заводе в Комсомольске-на-Амуре, однако значительная часть его оборудования была изготовлена иностранными компаниями. Защита потерпевших утверждает, что лайнер не соответствовал нормам летной годности по защите от молний. Это привело к тому, что после попадания в грозовой фронт у самолета отключилась электроника, а пилот не смог благополучно совершить аварийную посадку.
Напомним, авиакатастрофа произошла 5 мая 2019 года в московском аэропорту «Шереметьево». После вылета из столицы в Мурманск в лайнер попала молния и выбила электронику. В этой связи экипаж решил вернуться в аэропорт вылета. Во время посадки у самолета отломилась часть шасси, которая пробила топливный бак, что привело к возгоранию воздушного судна. В результате пожара погибли 40 пассажиров и один бортпроводник. Всего на борту находилось 83 человека.
Командира экипажа рейса Москва – Мурманск Дениса Евдокимова обвинили в нарушении эксплуатации воздушного транспорта. Пилот своей вины не признает и считает, что лайнер не соответствовал нормам летной годности.