07 декабря 2020, 10:59
В России за сутки коронавирусом заразились 28 142 человека
В России за прошедшие сутки выявили 28 142 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших с начала пандемии составило 2 488 912 человек
Фото: news.myseldon.com
В России за прошедшие сутки выявили 28 142 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших с начала пандемии составило 2 488 912 человек.
Согласно данным оперштаба по состоянию на утро 7 декабря, в результате осложнений за сутки скончались 456 человек. Всего умерло от COVID-19 уже как минимум 43 597 человек.
В Москве выявили 7 279 новых заражений, в Петербурге – 3 741, в Московской области – 1 315, в Нижегородской области – 1 276, в Свердловской области – 387, в Ростовской области – 361, в Красноярском крае – 332, в Воронежской области – 376, в Архангельской области – 395.