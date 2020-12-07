07 декабря 2020, 10:49
Российские власти могут ограничить передвижение людей по регионам из-за COVID-19
Глава Минздрава Михаил Мурашко не исключил, что российским гражданам могут временно ограничить передвижение внутри страны из-за пандемии коронавируса
Фото: news.myseldon.com
Глава Минздрава Михаил Мурашко не исключил, что российским гражданам могут временно ограничить передвижение внутри страны из-за пандемии коронавируса.
По словам министра, такие меры могут быть приняты в рамках борьбы с распространением новой инфекции.
«Вторая волна показывает нам, что возникающие очаги внутри страны требуют, наверное, рассмотрения определенного ограничения передвижения физических лиц, в том числе между субъектами, а также подчас и внутри субъектов», - отметил г-н Мурашко, слова которого приводит ТАСС.
Глава Минздрава отметил, что как только власти смогут влиять на эпидемиологический процесс с помощью лекарств и вакцин, то антикоронавирусные ограничения будут сниматься.