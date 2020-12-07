Минздрав утвердил отпускную цену на вакцину от COVID-19 в размере 1942 рублей
Министерство здравоохранения РФ зарегистрировало предельную отпускную цену производителя на вакцину от коронавируса «Спутник V» в размере 1 942 рублей за два компонента препарата
Министерство здравоохранения РФ зарегистрировало предельную отпускную цену производителя на вакцину от коронавируса «Спутник V» в размере 1 942 рублей за два компонента препарата. Отметим, что полный курс вакцинации - это два компонента, которые нужно применить с разницей в несколько недель.
Стоимость упаковок по пять двухкомпонентных наборов зарегистрирована на уровне 9710 рубля. При этом в Минздраве подчеркнули, что вакцинация россиян будет бесплатной и добровольной, сообщает «Интерфакс».
Утвержденная Минздравом цена на «Спутник V» оказалась дороже, чем обещал разработчик вакцины – центр имени Гамалеи. Ранее представитель центра заявил, что стоимость двух компонентов вакцины составит менее 20 долларов (около 1500 рублей).
Отметим, что отпускная цена производителя обычно ниже, чем оптовые и розничные цены, поэтому конечному потребителю вакцина «Спутник V» обойдется более чем в 1 942 рублей.