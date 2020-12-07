07 декабря 2020, 08:06
Главврача забайкальской краевой клинической больницы обвинили в получении взяток на 13 млн рублей
В Забайкальском крае суд арестовал главного врача краевой клинической больницы Виктора Шальнева по делу о коррупции. Главврач подозревается в получении взятки в размере 13 млн рублей
В Забайкальском крае суд арестовал главного врача краевой клинической больницы Виктора Шальнева по делу о коррупции. Главврач подозревается в получении взятки в размере 13 млн рублей.
По версии следствия, Виктор Шальнев использовал свои должностные полномочия с целью получения взяток от главы неназванной коммерческой организации за беспрепятственное заключение госконтрактов на поставку медицинского оборудования.
В отношении главврача проводили проверку сотрудники регионального управления ФСБ. По результатам этой проверки было возбуждено уголовное дело.
Виктор Шальнев был задержан в Сочи и доставлен в Читу. В рамках расследования в его квартире и рабочем кабинете прошли обыски.