Депутат Геннадий Онищенко призвал отказаться от длительных новогодних каникул ради медиков
Онищенко аргументировал свою инициативу заботой о медицинских работниках. Депутат отметил, что из-за новогодних каникул первая декада января всегда является самым напряженным периодом для сотрудников скорой помощи по всей стране
Бывший глава Роспотребнадзора и депутат Госдумы Геннадий Онищенко призвал российские власти отказаться от длительных выходных во время новогодних праздников.
Онищенко аргументировал свою инициативу заботой о медицинских работниках. Депутат отметил, что из-за новогодних каникул первая декада января всегда является самым напряженным периодом для сотрудников скорой помощи по всей стране.
«Это и отравления от передозировки алкоголя или суррогатов, это и травмирования людей в пьяном виде и так далее», - заявил Онищенко. Депутат заявил, что в прошлые годы ситуация в России немного смягчалась, поскольку часть граждан уезжала за границу. Однако в этом году большинство зарубежных направлений для россиян закрыты из-за коронавируса, а у медиков и так высокая загруженность в связи с пандемией.
Кроме того, длинные новогодние каникулы негативным образом влияют на экономику. Геннадий Онищенко отметил, что подобной практики в мире не существует, а в России она появилась не так давно.
Отметим, что в 2021 году новогодние каникулы в России продлятся с 1 по 10 января.