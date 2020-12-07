07 декабря 2020, 07:48
Губернатор Амурской области сообщил о своем заражении коронавирусом
По словам губернатора, результат последнего теста на COVID-19 оказался положительным. Орлов отметил, что пока чувствует себя нормально, поэтому продолжит работать из дома
Губернатор Амурской области Василий Орлов заразился коронавирусной инфекцией. О своей болезни чиновник написал в Instagram.
По словам губернатора, результат последнего теста на COVID-19 оказался положительным. Орлов отметил, что пока чувствует себя нормально, поэтому продолжит работать из дома.
Ранее стало известно о заражении коронавирусом врио главы Дагестана Сергея Меликова, губернатора Владимирской области Владимира Сипягина, главы Камчатского края Владимира Солодова, главы Пензенской области Ивана Белозерова и других российских губернаторов.