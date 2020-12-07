Китай обвинили в сокрытии информации о масштабах заражения COVID-19 в начале пандемии
CNN со ссылкой на внутренние документы властей провинции Хубэй сообщает, что в первые месяцы распространения COVID-19 китайские власти сообщали лишь о половине случаев заражений
США в очередной раз обвинили Китай в сокрытии информации о новой коронавирусной инфекции, распространение которой по миру началось с провинции Хубэй.
CNN со ссылкой на внутренние документы властей провинции Хубэй сообщает, что в первые месяцы распространения COVID-19 китайские власти сообщали лишь о половине случаев заражений.
В документах Центра по контролю и профилактике заболеваний провинции Хубэй, которые охватывают период с октября 2019 года по апрель 2020 года, говорится, что по состоянию на 10 февраля было выявлено 5918 новых случаев заражения. Однако власти тогда сообщили о 2 478 случаях заражения для всего Китая.
По данным на 17 февраля, в провинции Хубэй умерло 93 человека. В документах же значится 196 смертей за этот день. К 7 марта обнародованное число смертей в провинции Хубэй составляло 2986, а в документах значится 3456.
В документах также говорится о сложностях с диагностикой коронавирусной инфекции. Так, в марте на подтверждение заболевания уходило более 23 дней.
Журналисты CNN отметили, что это самая крупная утечка информации о коронавирусе из Китая.