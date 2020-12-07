07 декабря 2020, 02:13
Власти Кипра выдали России обвиняемого в мошенничестве экс-советника главы Росрыболовства
Власти Кипра экстрадировали в Россию бывшего советника главы Федерального агентства по рыболовству (Росрыболовство) Юрия Хохлова. В России он обвиняется в мошенничестве на 7 млн долларов
Власти Кипра экстрадировали в Россию бывшего советника главы Федерального агентства по рыболовству (Росрыболовство) Юрия Хохлова. В России он обвиняется в мошенничестве на 7 млн долларов.
В Генпрокуратуре РФ сообщили, что по требованию ведомства правоохранительные органы республики Кипр выдали России фигуранта уголовного дела Юрия Хохлова.
В минувшее воскресенье обвиняемый в сопровождении сотрудников ФСИН и российского бюро Интерпола был доставлен в Москву.