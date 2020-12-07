Во Владивостоке восстановили движение по мосту на остров Русский
Пресс-служба обслуживающей мост организации «ДСД «Дальний Восток» сообщила, что альпинисты очистили 11 тысяч квадратных метров и удалили с вант около 2,3 тысячи тонн льда
Во Владивостоке восстановили движение по мосту на остров Русский. На ликвидацию последствий ледяного дождя специалистам понадобилось две недели.
Пресс-служба обслуживающей мост организации «ДСД «Дальний Восток» сообщила, что альпинисты очистили 11 тысяч квадратных метров и удалили с вант около 2,3 тысячи тонн льда.
Глава Приморского края на официальном открытии моста на остров Русский заявил, что 7 декабря в регионе будет снят режим ЧС, поскольку работы по ликвидации последствий ледяного дождя близятся к завершению.
Напомним, что в результате стихии Владивосток оказался полностью покрыт толстым слоем льда. Без отопления и электричества остались более 100 тысяч человек. Мост на остров Русский также оказался покрыт льдом, из-за чего несколько тысяч человек с острова эвакуировали на паромах в материковую часть города.