Экс-супруга главы «Роснефти» переизбралась президентом Федерации конного спорта России
Бывшая супруга главы «Роснефти» Игоря Сечина Марина Сечина переизбрана президентом Федерации конного спорта России (ФКСР). Она была единственным кандидатом на эту должность
Бывшая супруга главы «Роснефти» Игоря Сечина Марина Сечина переизбрана президентом Федерации конного спорта России (ФКСР). Она была единственным кандидатом на эту должность.
Выборы президента федерации проходили в течение двух дней путем заочного голосования 242 делегатов.
Марина и Игорь Сечины развелись 2011 году. После развода она занялась бизнесом. У г-жи Сечиной есть доли в энергосбытовых, строительных и пищевых компаниях.
Имя Марины Сечиной упоминалось среди клиентов бермудской юридической компании Appleby, которую опубликовал Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ). Согласно этой базе, Сечина является единственным бенефициаром компании S Holdings Ltd, зарегистрированной на Каймановых Островах. Эта же фирма была партнером австрийского бизнесмена Юлиуса Майнла в его инвестициях в девелоперские проекты в России и Восточной Европе.
Сама Марина Сечина заявила, что инвестирует только в российскую экономику.