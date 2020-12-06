06 декабря 2020, 19:06
В Самарской области гусеничный кран упал с моста в Волгу. Погибли два человека
В Самарской области в селе Климовка гусеничный кран упал с технологического моста через реку Волгу. В результате происшествия погибли два человека, еще трое получили ранения
В Самарской области в селе Климовка гусеничный кран упал с технологического моста через реку Волгу. В результате происшествия погибли два человека, еще трое получили ранения.
В Следственном комитете по Самарской области сообщили, что в результате падения крана погибли мужчины 1967 и 1981 годов рождения.
Двум пострадавшим оказывают медицинскую помощь, а третий от госпитализации отказался.
По факту инцидента СКР возбудил уголовное дело «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».