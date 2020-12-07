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Общество
Каждый пятый россиянин хочет уехать из страны навсегда
07 декабря 2020, 00:34

ФССП закрыла выезд из страны 4,1 млн россиян из-за долгов

В России число граждан, которым запретили выезд за границу из-за долгов, за этот год выросло на 20% и превысило 4 миллиона. Такие данные предоставили в Федеральной службе судебных приставов (ФССП)

ФССП закрыла выезд из страны 4,1 млн россиян из-за долгов

В России число граждан, которым запретили выезд за границу из-за долгов, за этот год выросло на 20% и превысило 4 миллиона.  Такие данные предоставили в Федеральной службе судебных приставов (ФССП).

В ведомстве уточнили, что на сегодняшний день выезд из страны закрыт для 4,1 млн российских граждан.

Для сравнения, в 2019 году ФССП запретила выезд за границу 3,4 млн должников.

Согласно действующему законодательству, такая ограничительная мера как запрет на выезд из России может применяться в отношении граждан с задолженностью в размере 10-30 тысяч рублей.

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