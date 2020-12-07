В США живущих на Курильских островах россиян сочли гражданами Японии
В США россиян, которые родились на Курильских островах, приравняли к гражданам Японии. Данная информация содержится в правилах проведения розыгрышей грин-карт
В США россиян, которые родились на Курильских островах, приравняли к гражданам Японии. Данная информация содержится в правилах проведения розыгрышей грин-карт, которые опубликованы на сайте Бюро по консульским делам Госдепартамента США.
В этих правилах говорится, что рожденные на островах Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп лица «оплачивают налоги в Японии». Лица, родившиеся на Южном Сахалине, облагаются налогами в России, сообщает РИА Новости.
В свою очередь японское издание Hokkaido Shimbun сообщает, что требование к гражданам, родившимся на Южных Курилах, указывать в качестве страны происхождения Японию, появилось в правилах проведения розыгрышей грин-карт США в 2018 году.
Напомним, что Япония оспаривает у России территориальную принадлежность островов Курильской гряды: Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы мелких островов Хабомаи, которые вошли в состав СССР после Второй мировой войны.