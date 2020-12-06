Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о необходимости привить 7 млн горожан
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о планах вакцинировать как минимум 7 миллионов жителей столицы для того, чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции. 5 декабря в столице открылись около 70 пунктов, где можно сделать прививку от COVID-19.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о планах вакцинировать как минимум 7 миллионов жителей столицы для того, чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции.
«Мы должны на перспективу вакцинировать шесть-семь миллионов человек, и сразу такую машину не раскрутишь», — заявил московский мэр, слова которого приводит «Интерфакс».
5 декабря в столице открылись около 70 пунктов, где можно сделать прививку от COVID-19. До конца декабря власти планирую открыть до 170 таких пунктов.
Пока от коронавируса прививают сотрудников сфер здравоохранения, образования и социальной защиты. Вакцинация проводится по предварительной записи.
На следующей неделе по поручению президента Владимира Путина вакцинация должна начаться во всей стране.