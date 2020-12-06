06 декабря 2020, 12:28
В России за сутки коронавирусом заразились 29 039 человек. Это рекорд
По данным оперативного штаба, в результате осложнений скончались 457 человек. Общее число умерших с начала пандемии составило уже более 43 тысяч человек
В России за минувшие сутки выявили рекордное количество новых случаев заражения коронавирусом. Инфекцию выявили у 29 039 человек.
По данным оперативного штаба, в результате осложнений скончались 457 человек. Общее число умерших с начала пандемии составило уже более 43 тысяч человек.
В Москве за прошедшие сутки выявили 7 369 новых случаев заражения коронавирусом, в Петербурге - 3 753, в Московской области - 1 295, в Нижегородской области - 484, в Свердловской области - 389, в Ростовской области - 356, в Красноярском крае - 329, в Воронежской области - 375, в Архангельской области - 396.