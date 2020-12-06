06 декабря 2020, 11:47
В Ростове-на-Дону загорелся торговый павильон с пиротехникой
В региональном управлении ГУ МЧС по региону сообщили, что информация о возгорании в здании на улице Малое Зеленое Кольцо поступило около 06.30 утра
Фото: Сайт ГУ МЧС по Ростовской области
В Ростове-на-Дону загорелся двухэтажный торговый павильон с пиротехникой, который расположен на рынке «Классика».
В региональном управлении ГУ МЧС по региону сообщили, что информация о возгорании в здании на улице Малое Зеленое Кольцо поступило около 06.30 утра.
Когда пожарные прибыли на место происшествия, площадь пожара составляла уже 200 кв.м. В считанные минуты площадь пожара увеличилась до 1,5 кв.м. Тушение пожара осложняется взрывами пиротехнических изделий. Петарды взрываются и разлетаются в стороны.
На борьбу с огнем направили 144 сотрудника МЧС и 44 единицы техники.
По предварительным данным, погибших и пострадавших в результате происшествия нет.