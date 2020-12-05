Президент США подписал «акт Родченкова» об уголовной ответственности за допинг
Президент США Дональд Трамп подписал антидопинговый «акт Родченкова», который предполагает введение уголовной ответственности за использование допинга
Президент США Дональд Трамп подписал антидопинговый «акт Родченкова», который предполагает введение уголовной ответственности за использование допинга.
В документе говорится о наказании за допинговый сговор на соревнованиях «с участием спортсменов из США».
«Акт Родченкова» также позволит США требовать возмещения ущерба пострадавшим в результате допингового сговора на международных соревнованиях.
Законопроект назвали именем бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, который ранее рассказал о государственной поддержке допинга в России. По итогам расследований, которые проводились по заявлениям Родченкова, российские спортсмены были лишены нескольких медалей и права выступать на международных соревнованиях под флагом своей страны.