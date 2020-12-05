Из базы данных Росреестра пропали сведения о пентхаусе Дмитрия Медведева
Из базы данных Росреестра пропала информация о квартире бывшего премьер-министра России, а сейчас зампреда Совета Безопасности Дмитрия Медведева в элитном московского ЖК «Золотые ключи-1»
Из базы данных Росреестра пропала информация о квартире бывшего премьер-министра России, а сейчас зампреда Совета Безопасности Дмитрия Медведева в элитном московского ЖК «Золотые ключи-1».
«Собеседник» сообщает, что сведений о пентхаусе высокопоставленного чиновника площадью 365 кв.м. не удалось найти в базе Росреестра ни по адресу, ни по кадастровому номеру.
По данным издания, квартиру в «Золотых ключах» Дмитрий Медведев получил в августе 2000 года от компании «Ллойдис», занимающейся оптовой торговлей мебелью. Номер телефона и факса этой фирмы одновременно были записаны Фонд правовой поддержки политических, экономических, культурных и социальных программ «Медведь». Сам фонд был зарегистрирован по адресу ЖК «Золотые ключи».
По данным ЕГРЮЛ, президентом и соучредителем «Медведя» является друг сына экс-генпрокурора Артема Чайки и бывший депутат Госдумы Башир Кодзоев. Поскольку на сайте Минюста отчетов о работе этого фонда нет, то чем он занимается, выяснить не удалось.
Отметим, что российские чиновники и их родственники из-за антикоррупционных расследований стали массово изменять данные о своей недвижимости в базе Росреестра. Первопроходцами в этом стали выше упомянутый Артем Чайка и его брат Игорь.
В 2016 году после выхода расследования о бизнесе сыновей тогдашнего генпрокурора Юрия Чайки обнаружилось, что в базе Росреестра собственниками их недвижимости являются некие ЛСДУЗ и ЙФЯУ9. Только после отставки Чайки-старшего Росреестр рассекретил данные о недвижимости сыновей бывшего генпрокурора.
Остальные чиновники и силовики указывают в качестве собственника своих шикарных домов и огромных участков земли «Российскую Федерацию».