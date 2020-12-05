Меню
Политика
Однушка на шее и две зарплаты медсестры на поясе
05 декабря 2020, 10:30

Из базы данных Росреестра пропали сведения о пентхаусе Дмитрия Медведева

Из базы данных Росреестра пропала информация о квартире бывшего премьер-министра России, а сейчас зампреда Совета Безопасности Дмитрия Медведева в элитном московского ЖК «Золотые ключи-1»

Из базы данных Росреестра пропали сведения о пентхаусе Дмитрия Медведева
Фото: zhkvmsk.ru

Из базы данных Росреестра пропала информация о квартире бывшего премьер-министра России, а сейчас зампреда Совета Безопасности Дмитрия Медведева в элитном московского ЖК «Золотые ключи-1».

«Собеседник» сообщает, что сведений о пентхаусе высокопоставленного чиновника площадью 365 кв.м. не удалось найти в базе Росреестра ни по адресу, ни по кадастровому номеру.

По данным издания, квартиру в «Золотых ключах»  Дмитрий Медведев получил в августе 2000 года от компании «Ллойдис», занимающейся оптовой торговлей мебелью. Номер телефона и факса этой фирмы одновременно были записаны Фонд правовой поддержки политических, экономических, культурных и социальных программ «Медведь». Сам фонд был зарегистрирован по адресу ЖК «Золотые ключи».

По данным ЕГРЮЛ, президентом и соучредителем «Медведя» является друг сына экс-генпрокурора Артема Чайки и бывший депутат Госдумы Башир Кодзоев. Поскольку на сайте Минюста отчетов о работе этого фонда нет, то чем он занимается, выяснить не удалось.

Отметим, что российские чиновники и их родственники из-за антикоррупционных расследований стали массово изменять данные о своей недвижимости в базе Росреестра. Первопроходцами в этом стали выше упомянутый Артем Чайка и его брат Игорь.

В 2016 году после выхода расследования о бизнесе сыновей тогдашнего генпрокурора Юрия Чайки обнаружилось, что в базе Росреестра собственниками их недвижимости являются некие ЛСДУЗ и ЙФЯУ9. Только после отставки Чайки-старшего Росреестр рассекретил данные о недвижимости сыновей бывшего генпрокурора.

Остальные чиновники и силовики указывают в качестве собственника своих шикарных домов и огромных участков земли «Российскую Федерацию».

Материалы по теме
Мэр Переславля-Залесского ушел в отставку на фоне скандала с изменением Генплана
Борцы с коррупцией рассказали об охотугодьях главы ВТБ на территории памятника природы
В Башкирии бывшего депутата лишили трех квартир, стоимость которых оказалась намного выше его доходов
Сейчас на главной
Московские бюджетники сообщили о принудительном участии в испытанихя вакцины
вакцина от коронавируса
Московские бюджетники сообщили о принудительном участии в испытанихя вакцины
Некоторым бюджетникам удалось избежать принудительной вакцинации от коронавируса уже после согласия на участие в исследованиях. Врачи объяснили им, на каком основании можно получить медотвод от прививки
Пить или привить? Вот в чем вопрос ...
вакцина от коронавируса
Пить или привить? Вот в чем вопрос ...
Чиновница рассказала, что прививка является двухкомпонентной, а процесс формирования иммунитета занимает 42 дня. Все это время россияне должны воздерживаться от посещения мест массового скопления людей, носить защитные маски
Скончался сенатор и экс-губернатор Курской области Александр Михайлов
александр михайлов
Скончался сенатор и экс-губернатор Курской области Александр Михайлов
Александру Михайлову было 69 лет. Курской областью он руководил почти 18 лет, а в отставку ушел в октябре 2018 года. После ухода с занимаемой должности Михайлов стал членом Совета Федерации
В Петербурге появилась услуга вызова Деда Мороза с антителами к коронавирусу
дед мороз
В Петербурге появилась услуга вызова Деда Мороза с антителами к коронавирусу
В Санкт-Петербурге, который является одним из лидеров среди регионов по суточному приросту заразившихся коронавирусом, появилась новая новогодняя услуга в соответствии с нынешними реалиями
Дело «политического характера»
Дмитрий Ананьев
Дело «политического характера»
Спецкомиссия Интерпола удовлетворила жалобу адвокатов братьев-банкиров, которые утверждают, что российские власти преследуют их по политическим мотивам. Интерпол счел доводы Ананьевых убедительными
Авторская колонка
Монополия ФСБ добралась до тюрем
Газета «Московский комсомолец» написала о бунтах в СИЗО «Матросская тишина» и «Бутырка», отразив только травмы тюремщиков и их точку зрения. Такого раньше не было. Стоит отметить общее ужесточение режима по всей системе ФСИН с приходом на пост директора ведомства генерала ФСБ Александра Калашникова
Шестун Александр
Губернатор себе не враг
сергей меликов
Губернатор себе не враг
Врио главы Дагестана Сергей Меликов, заразившийся коронавирусом, отправился на лечение в Москву. В пресс-службе администрации региона объяснили отказ губернатора лечиться в своем регионе «решением консилиума дагестанских и московских врачей»
Экономика
В России продукты и повседневные товары за год подорожали на 14%
Аналитики исследовали покупки 15 тысяч домохозяйств (40 тысяч россиян) в 220 городах с населением от 10 тысяч человек. Все участники исследования сканировали QR-коды чеков из магазинов, а специалисты «Ромир» отобрали 200 наименований социально значимой продукции
Удобный председатель
Центризбирком
Удобный председатель
Президент Владимир Путин принял решение о назначении Эллы Памфиловой председателем Центризбиркома на новый срок. Глава государства назвал «очень хорошим» результат работы ЦИКа на выборах в сентября 2020 года. Новый состав ЦИКа должны назначить к марту 2021 года
«Роскосмос» нашел виновника поставки бракованных деталей для ракет «Союз-2»
Роскосмос
«Роскосмос» нашел виновника поставки бракованных деталей для ракет «Союз-2»
Проверка проводилась из-за бракованного клапана, который обнаружили в ракете «Союз-СТ» на космодроме Куру. Тогда некачественную деталь успели заменить, а пуск ракеты прошел успешно
Евросоюз обвинил Россию в распространении фейков о коронавирусе
коронавирус
Евросоюз обвинил Россию в распространении фейков о коронавирусе
По версии Еврокомиссии, Россия и Китай, проводили операции с целью распространения недостоверной информации о том, как протекает пандемия в странах ЕС и таким образом планировали «подорвать демократические дискуссии»
Журнал Time впервые в своей истории выбрал «Ребенка года»
рейтинги
Журнал Time впервые в своей истории выбрал «Ребенка года»
Авторитетный журнал Time впервые выбрал «Ребенка года». Такую категорию редакция издания решила ввести после того, как в прошлом году «Человеком года» стала 16-летняя эко-активистка Грета Тунберг из Швеции
Власти США не будут «вечно» признавать полуостров Крым российским
Крым
Власти США не будут «вечно» признавать полуостров Крым российским
Власти США не будут признавать полуостров Крым российской территорией «вечно». Такое заявление сделал заместитель госсекретаря Стивен Биган во время видеоконференции в ОБСЕ
Там русский дух... там Навкой пахнет!
татьяна навка
Там русский дух... там Навкой пахнет!
Министерство культуры России выделит из государственного бюджета 30 млн рублей на ледовые шоу «Руслан и Людмила» и «Спящая красавица», которые поставила супруга пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова Татьяна Навка
Общество
Подполковник МЧС обвинил своего начальника в покровительстве владельцам торговых центров и гостиниц
Подполковник МЧС России Дмитрий Фураев обвинил своего начальника – главу управления ведомства по западному округу Москвы Егора Осипова – в покровительстве «королям российской недвижимости» (по версии Forbes)
Сергей Собянин объявил о старте вакцинации москвичей от коронавируса
вакцина от коронавируса
Сергей Собянин объявил о старте вакцинации москвичей от коронавируса
Градоначальник сообщил, что с 4 декабря для работников сфер образования, здравоохранения, а также городских социальных служб будет доступна электронная запись на прививку
Глава «Агоры» предсказал усиление политических репрессий в 2021 году
НКО
Глава «Агоры» предсказал усиление политических репрессий в 2021 году
Глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков спрогнозировал новый виток политических репрессий в России в 2021 году. Усиление давления власти на граждан он связал с проведением выборов в Госдуму
Власти Петербурга попросили туристов не приезжать к ним на Новый год
карантин
Власти Петербурга попросили туристов не приезжать к ним на Новый год
Власти Санкт-Петербурга обратились к российским гражданам с просьбой отказаться от поездок в северную столицу в новогодние праздники в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой