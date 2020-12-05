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Общество
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Москва
05 декабря 2020, 02:31

Московские бюджетники сообщили о принудительном участии в испытанихя вакцины от COVID-19

Некоторым бюджетникам удалось избежать принудительной вакцинации от коронавируса уже после согласия на участие в исследованиях. Врачи объяснили им, на каком основании можно получить медотвод от прививки

Московские бюджетники сообщили о принудительном участии в испытанихя вакцины от COVID-19

В Москве сотрудники бюджетных организаций пожаловались на принуждение к участию в испытаниях отечественной вакцины от коронавируса.

Так, сотрудник одного из столичных детских садов рассказал «Открытым медиа», что руководство потребовало от них записаться на испытания, сделать прививку и отчитаться об этом в специальной таблице.

Агентство Reuters сообщает, что аналогичная ситуация сложилась в Департаменте городского имущества Москвы. Некий Сергей Мартьянов в переписке с работниками выражает обеспокоенность их нежеланием участвовать в испытаниях препарата «Спутник V» и говорит о саботаже. Чиновник также призывал коллег привлечь к вакцинации своих родственников.

Источник агентства в департаменте также сообщил, что там были установлены квоты на участие в испытаниях в качестве «добровольцев».

В свою очередь оппозиционер Алексей Навальный ранее также сообщал, что получает жалобы от сотрудников «Мосгаза» на принудительное участие в испытаниях.

Некоторым бюджетникам удалось избежать принудительной вакцинации от коронавируса уже после согласия на участие в исследованиях. Врачи объяснили им, на каком основании можно получить медотвод от прививки.

В Департаменте образования Москвы опровергли информацию о принуждении сотрудников детских садов к участию в испытаниях вакцины от COVID-19. В ведомстве заверили, что эта процедура проводится на добровольной основе. В остальных учреждениях сведения о «принудиловке» пока не прокомментировали.

Отметим, что с 5 декабря в Москве начинается массовая вакцинация населения от коронавирусной инфекции. Первыми власти будут прививать медиков и учителей. В мэрии в очередной раз заявили о том, что вакцинация будет добровольной, но не исключено, что в дальнейшем от бюджетников снова последуют жалобы на принудиловку.

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