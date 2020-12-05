Россиян попросили «не пить 42 дня» перед прививкой от коронавируса
Чиновница рассказала, что прививка является двухкомпонентной, а процесс формирования иммунитета занимает 42 дня. Все это время россияне должны воздерживаться от посещения мест массового скопления людей, носить защитные маски
Вице-премьер Татьяна Голикова накануне старта массовой вакцинации населения дала ряд рекомендаций россиянам, которые необходимо соблюдать перед и после прививки.
Чиновница рассказала, что прививка является двухкомпонентной, а процесс формирования иммунитета занимает 42 дня. Все это время россияне должны воздерживаться от посещения мест массового скопления людей, носить защитные маски, соблюдать социальную дистанцию и не употреблять алкоголь.
«Важно в течение 42 дней не заразиться. Вакцинация - это не только защита, но и ответственность. Принимая такое решение, мы должны этим руководствоваться», - заявила Татьяна Голикова.
Вакцинировать россиян планируют препаратами «Спутник V» и «Эпиваккорона». Первая вакцина базируется на аденовирусе и вызывает иммунный ответ организма, а вторая обучает иммунную систему распознавать вирус.