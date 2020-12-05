05 декабря 2020, 00:20
Экс-глава «Роснано» Анатолий Чубайс стал спецпредставителем президента
Президент Владимир Путин назначил бывшего главу «Роснано» Анатолия Чубайса своим спецпредставителем по связям с международными организациями. Соответствующий указ был опубликован вечером 4 декабря
Президент Владимир Путин назначил бывшего главу «Роснано» Анатолия Чубайса своим спецпредставителем по связям с международными организациями. Соответствующий указ был опубликован вечером 4 декабря.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил агентству ТАСС, что в новой должности Анатолий Чубайс не будет являться ни госслужащим, ни сотрудником администрации президента.
Напомним, Анатолий Чубайс покинул пост главы «Роснано» 4 декабря. Он руководил госкорпорацией в течение девяти лет. Должность Чубайса занял зампред коллегии военно-промышленной комиссии Сергей Куликов.