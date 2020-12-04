Полиция возбудила уголовное дело по факту торговли справками об отсутствии коронавируса
Министерство внутренних дел (МВД) России возбудило первое уголовное дело по факту продажи поддельных справок об отсутствии COVID-19. Дело заведено по статье «Сбыт поддельного документа»
Министерство внутренних дел (МВД) России возбудило первое уголовное дело по факту продажи поддельных справок об отсутствии COVID-19. Дело заведено по статье «Сбыт поддельного документа».
Ранее в полицию обратилась лаборатория «Гемотест», которая обнаружила сайты, предлагающие гражданам справки об отрицательном тесте на коронавирус без сдачи анализа. Причем справки изготавливались на бланках «Гемотеста». Клиентам также обещали занести результаты тестов в базу лаборатории. Стоимость таких справок составляет 2,5 тысячи рублей.
Полицейские провели «контрольные закупки» и допросили курьеров, которые привозили справки клиентам.
В свою очередь в Общероссийском народном фронте сообщили, что поддельные справки с отрицательным результатом на коронавирус приобретают в основном россияне, которым нужно выехать за границу, выйти на работу после самоизоляции или оформиться в клинику на стационарное лечение. Активисты ОНФ рассказали, что фейковые справки также можно приобрести в профильных группах соцсетей.