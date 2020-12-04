04 декабря 2020, 16:26
Сенатор и экс-губернатор Курской области Александр Михайлов скончался в возрасте 69 лет
Александру Михайлову было 69 лет. Курской областью он руководил почти 18 лет, а в отставку ушел в октябре 2018 года. После ухода с занимаемой должности Михайлов стал членом Совета Федерации
Бывший губернатора Курской области и сенатор Александр Михайлов скончался в результате сердечного приступа, сообщает РИА Новости.
Утром в пятницу Михайлов проводил прием в курском отделении «Единой России». Позже он почувствовал себя плохо и приехал в больницу, где и скончался.
Александру Михайлову было 69 лет. Курской областью он руководил почти 18 лет, а в отставку ушел в октябре 2018 года. После ухода с занимаемой должности Михайлов стал членом Совета Федерации.