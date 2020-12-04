Меню
Политика
Это наша корова – и мы ее доим!
04 декабря 2020, 16:12

Американские конгрессмены признали действия Евгения Пригожина «угрозой нацбезопасности США»

Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию, согласно которой действия бизнесмена Евгения Пригожина признаются «угрозой безопасности и демократическим ценностям Америки». Напомним, что прокремлевский бизнесмен находится под санкциями США

Американские конгрессмены признали действия Евгения Пригожина «угрозой нацбезопасности США»

Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию, согласно которой действия бизнесмена Евгения Пригожина признаются «угрозой безопасности и демократическим ценностям Америки». Напомним, что прокремлевский бизнесмен находится под санкциями США.

В соответствии с принятой резолюцией палата представителей призвала правительство скоординировать санкции против г-на Пригожина с Евросоюзом, а также попросила страны и организации прекратить сотрудничество с бизнесменом.

США считают Евгения Пригожина причастным к работе ЧВК Вагнера, бойцы которой участвовали в операции во время присоединения Крыма, оказывали поддержку режимам Башара Асада в Сирии, Халифы Хафтара в Ливии и Николаса Мадуро в Венесуэле.

В резолюции также упоминается резонансное убийство журналистов Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева в Центральноафриканской республике (ЦАР), в которой интересы Пригожина представляет ЧВК Вагнера и горнодобывающая компания Lobaye Invest.

Близкому к российским властям бизнесмену инкриминируют «операции в социальных сетях» с целью разжигания расовой ненависти и провоцирования волнений в преддверии президентских выборов 2020 года.

Материалы по теме
Связанная с Евгением Пригожиным фирма получила контракт на организацию питания во время президентских приемов
Евгений Пригожин потребовал от Совета Европы отменить санкции против него
Оппозиционер Илья Яшин отсудил у Евгения Пригожина 100 тысяч рублей
Сейчас на главной
Сенатор и экс-губернатор Курской области Александр Михайлов скончался в возрасте 69 лет
александр михайлов
Сенатор и экс-губернатор Курской области Александр Михайлов скончался в возрасте 69 лет
Александру Михайлову было 69 лет. Курской областью он руководил почти 18 лет, а в отставку ушел в октябре 2018 года. После ухода с занимаемой должности Михайлов стал членом Совета Федерации
В Петербурге появилась услуга вызова Деда Мороза с антителами к коронавирусу
дед мороз
В Петербурге появилась услуга вызова Деда Мороза с антителами к коронавирусу
В Санкт-Петербурге, который является одним из лидеров среди регионов по суточному приросту заразившихся коронавирусом, появилась новая новогодняя услуга в соответствии с нынешними реалиями
Дело «политического характера»
Дмитрий Ананьев
Дело «политического характера»
Спецкомиссия Интерпола удовлетворила жалобу адвокатов братьев-банкиров, которые утверждают, что российские власти преследуют их по политическим мотивам. Интерпол счел доводы Ананьевых убедительными
Авторская колонка
Монополия ФСБ добралась до тюрем
Газета «Московский комсомолец» написала о бунтах в СИЗО «Матросская тишина» и «Бутырка», отразив только травмы тюремщиков и их точку зрения. Такого раньше не было. Стоит отметить общее ужесточение режима по всей системе ФСИН с приходом на пост директора ведомства генерала ФСБ Александра Калашникова
Шестун Александр
Губернатор себе не враг
сергей меликов
Губернатор себе не враг
Врио главы Дагестана Сергей Меликов, заразившийся коронавирусом, отправился на лечение в Москву. В пресс-службе администрации региона объяснили отказ губернатора лечиться в своем регионе «решением консилиума дагестанских и московских врачей»
Экономика
В России продукты и повседневные товары за год подорожали на 14%
Аналитики исследовали покупки 15 тысяч домохозяйств (40 тысяч россиян) в 220 городах с населением от 10 тысяч человек. Все участники исследования сканировали QR-коды чеков из магазинов, а специалисты «Ромир» отобрали 200 наименований социально значимой продукции
Удобный председатель
Центризбирком
Удобный председатель
Президент Владимир Путин принял решение о назначении Эллы Памфиловой председателем Центризбиркома на новый срок. Глава государства назвал «очень хорошим» результат работы ЦИКа на выборах в сентября 2020 года. Новый состав ЦИКа должны назначить к марту 2021 года
«Роскосмос» нашел виновника поставки бракованных деталей для ракет «Союз-2»
Роскосмос
«Роскосмос» нашел виновника поставки бракованных деталей для ракет «Союз-2»
Проверка проводилась из-за бракованного клапана, который обнаружили в ракете «Союз-СТ» на космодроме Куру. Тогда некачественную деталь успели заменить, а пуск ракеты прошел успешно
Евросоюз обвинил Россию в распространении фейков о коронавирусе
коронавирус
Евросоюз обвинил Россию в распространении фейков о коронавирусе
По версии Еврокомиссии, Россия и Китай, проводили операции с целью распространения недостоверной информации о том, как протекает пандемия в странах ЕС и таким образом планировали «подорвать демократические дискуссии»
Журнал Time впервые в своей истории выбрал «Ребенка года»
рейтинги
Журнал Time впервые в своей истории выбрал «Ребенка года»
Авторитетный журнал Time впервые выбрал «Ребенка года». Такую категорию редакция издания решила ввести после того, как в прошлом году «Человеком года» стала 16-летняя эко-активистка Грета Тунберг из Швеции
Власти США не будут «вечно» признавать полуостров Крым российским
Крым
Власти США не будут «вечно» признавать полуостров Крым российским
Власти США не будут признавать полуостров Крым российской территорией «вечно». Такое заявление сделал заместитель госсекретаря Стивен Биган во время видеоконференции в ОБСЕ
Там русский дух... там Навкой пахнет!
татьяна навка
Там русский дух... там Навкой пахнет!
Министерство культуры России выделит из государственного бюджета 30 млн рублей на ледовые шоу «Руслан и Людмила» и «Спящая красавица», которые поставила супруга пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова Татьяна Навка
Общество
Подполковник МЧС обвинил своего начальника в покровительстве владельцам торговых центров и гостиниц
Подполковник МЧС России Дмитрий Фураев обвинил своего начальника – главу управления ведомства по западному округу Москвы Егора Осипова – в покровительстве «королям российской недвижимости» (по версии Forbes)
Сергей Собянин объявил о старте вакцинации москвичей от коронавируса
вакцина от коронавируса
Сергей Собянин объявил о старте вакцинации москвичей от коронавируса
Градоначальник сообщил, что с 4 декабря для работников сфер образования, здравоохранения, а также городских социальных служб будет доступна электронная запись на прививку
Глава «Агоры» предсказал усиление политических репрессий в 2021 году
НКО
Глава «Агоры» предсказал усиление политических репрессий в 2021 году
Глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков спрогнозировал новый виток политических репрессий в России в 2021 году. Усиление давления власти на граждан он связал с проведением выборов в Госдуму
Власти Петербурга попросили туристов не приезжать к ним на Новый год
карантин
Власти Петербурга попросили туристов не приезжать к ним на Новый год
Власти Санкт-Петербурга обратились к российским гражданам с просьбой отказаться от поездок в северную столицу в новогодние праздники в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой
ФСИН предложила убрать из российских городов СИЗО и колонии
ФСИН
ФСИН предложила убрать из российских городов СИЗО и колонии
По мнению Константина Чуйченко, система ФСИН должна «получить определенное преображение», а для этого желательно «скрыть от людей действительность, связанную с лишением свободы»
В России за сутки коронавирусом заразились 28 145 человек
коронавирус
В России за сутки коронавирусом заразились 28 145 человек
В России за минувшие сутки зарегистрировали 28 145 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших с начала пандемии составило 2 375 546 человек