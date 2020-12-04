Американские конгрессмены признали действия Евгения Пригожина «угрозой нацбезопасности США»
Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию, согласно которой действия бизнесмена Евгения Пригожина признаются «угрозой безопасности и демократическим ценностям Америки». Напомним, что прокремлевский бизнесмен находится под санкциями США
Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию, согласно которой действия бизнесмена Евгения Пригожина признаются «угрозой безопасности и демократическим ценностям Америки». Напомним, что прокремлевский бизнесмен находится под санкциями США.
В соответствии с принятой резолюцией палата представителей призвала правительство скоординировать санкции против г-на Пригожина с Евросоюзом, а также попросила страны и организации прекратить сотрудничество с бизнесменом.
США считают Евгения Пригожина причастным к работе ЧВК Вагнера, бойцы которой участвовали в операции во время присоединения Крыма, оказывали поддержку режимам Башара Асада в Сирии, Халифы Хафтара в Ливии и Николаса Мадуро в Венесуэле.
В резолюции также упоминается резонансное убийство журналистов Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева в Центральноафриканской республике (ЦАР), в которой интересы Пригожина представляет ЧВК Вагнера и горнодобывающая компания Lobaye Invest.
Близкому к российским властям бизнесмену инкриминируют «операции в социальных сетях» с целью разжигания расовой ненависти и провоцирования волнений в преддверии президентских выборов 2020 года.