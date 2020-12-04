04 декабря 2020, 15:54
В Стамбуле задержаны журналисты российского телеканала НТВ
В аккаунте МИД России в соцсети Facebook сообщается, что сотрудники НТВ в последний раз выходили на связь 3 декабря, чтобы сообщить о задержании. При этом журналисты уточнили, что их задержали «неизвестные» люди
В Стамбуле задержали журналистов российского телеканала НТВ Алексея Петрушко и Ивана Малышкина, которые работают в программе «Центральное телевидение».
В аккаунте МИД России в соцсети Facebook сообщается, что сотрудники НТВ в последний раз выходили на связь 3 декабря, чтобы сообщить о задержании. При этом журналисты уточнили, что их задержали «неизвестные» люди.
Сотрудники российского посольства сейчас устанавливают местонахождения журналистов и выясняют причины их задержания.
«Посольство России в Анкаре и Генконсульство России в Стамбуле надеются на оперативное содействие турецкой стороны», - говорится в заявлении МИД.