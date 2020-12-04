В Северной Корее публично казнили местного жителя за нарушение карантина
Власти Северной Кореи казнили гражданина страны за нарушение санитарно-эпидемиологических норм, введенных из-за пандемии коронавируса. Казнь была публичной в назидание другим гражданам
Власти Северной Кореи казнили гражданина страны за нарушение санитарно-эпидемиологических норм, введенных из-за пандемии коронавируса. Казнь была публичной в назидание другим гражданам.
В конце ноября Центральный комитет Корейской рабочей партии усилил существующие чрезвычайные карантинные меры до «чрезвычайных карантинных мер сверхвысокого уровня».
Одновременно с этим власти КНДР решили устроить публичную казнь с расстрелом, чтобы напугать местных жителей, в первую очередь проживающих в приграничных районах. Это было сделано в связи с участившимися контактами между местными жителями и людьми «по другую сторону», сообщает «Лента.ру» со ссылкой на корейские СМИ.
За нарушение карантина расстреляли 50 летнего мужчину. Его обвинили в контрабанде с китайскими деловыми партнерами через границу, которая была закрыта из-за пандемии коронавируса.