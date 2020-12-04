В Петербурге появилась услуга вызова Деда Мороза с антителами к коронавирусу
В Санкт-Петербурге, который является одним из лидеров среди регионов по суточному приросту заразившихся коронавирусом, появилась новая новогодняя услуга в соответствии с нынешними реалиями
В Санкт-Петербурге, который является одним из лидеров среди регионов по суточному приросту заразившихся коронавирусом, появилась новая новогодняя услуга в соответствии с нынешними реалиями. На праздник жителям северной столицы предлагают заказать Деда Мороза с антителами к COVID-19.
На сайте Avito.ru опубликовано объявление о вызове на дом «незаразных» Деда Мороза, Снегурочки и других сказочных персонажей.
Услуга «Дед Мороз с антителами» обойдется заказчику в 4 тысячи рублей. При этом Дед Мороз без справки стоит 1,5 тысячи рублей.
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