Глава Минобороны поручил прививать от коронавируса по 5 тысяч венных в сутки
Глава Минобороны России Сергей Шойгу распорядился ускорить вакцинацию военнослужащий от коронавирусной инфекции. Министр заявил, что в сутки необходимо прививать не менее 5 тысяч военных. Сейчас в армии за день прививки от COVID-19 ставят 1,5 тысячи человек
Глава Минобороны России Сергей Шойгу распорядился ускорить вакцинацию военнослужащий от коронавирусной инфекции. Министр заявил, что в сутки необходимо прививать не менее 5 тысяч военных. Сейчас в армии за день прививки от COVID-19 ставят 1,5 тысячи человек.
Сергей Шойгу поручил создать на базе военно-медицинских подразделений и организаций прививочные кабинеты и сформировать необходимое количество спецбригад для вакцинации.
Глава оборонного ведомства заявил, что привить российской вакциной «Спутник V» планируется 400 тысяч военнослужащих, сообщают «Открытые медиа».
Кроме того, министр сообщил о проведении испытаний по применению плазмы вакцинированных военных для лечения COVID-19. Первые результаты показали эффективность такого метода при тяжелых формах заболевания.
Напомним, что массовая вакцинация населения от коронавируса с 5 декабря должна начаться в Москве, а со следующей недели – по всей России.